Neuenburg Blickfang und Spielspaß

Grundgedanke ist es, den Besuchern der Landesgartenschau die Tradition der Weidlinge zu vermitteln und gleichzeitig in vielen Gärten oder auf Balkonen die Landesgartenschau aufblühen zu lassen. „Wir freuen uns sehr, über begleitende Aktionen aus der Bevölkerung und unterstützen dies natürlich gerne. Schließlich ist dies eine Chance, die Schönheit, die Besonderheiten und die kulturelle Vielfalt unserer Region einem breiten Publikum zu zeigen, nicht nur auf der Landesgartenschau selbst, sondern überall in der Stadt“, zeigt sich auch LGS-Geschäftsführerin Andrea Leisinger begeistert von den blühenden Booten, die für die Landesgartenschau werben.

Während die „blühenden“ Weidlinge erst ab Oktober erhältlich sind, dürfen sich wasserbegeisterte Kinder schon heute freuen: denn ab sofort sind mit den „Rhiischiffle“ die Freiburger Bächle-Boote in der „Landesgartenschau 2022 Neuenburg am Rhein“-Bastel-Edition erhältlich. In den Landesgartenschau-Farben Blau, Grün und Gelb warten sie in der Tourist-Information in Neuenburg am Rhein auf ihre neuen Besitzer und sorgen nach erfolgreichem Aufbau im nächsten Bachlauf, im heimischen Planschbecken oder im Landesgartenschaujahr am Ufer des Altrheins für Spielspaß.