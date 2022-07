Das Chaos-Theater „Oropax“ ist am Donnerstag, 21. Juli, ab 18.30 Uhr, auf der Landesgartenschau in Neuenburg mit seinem Programm „Wasser Fest“ zu Gast. Die beiden in Neuenburg aufgewachsenen Brüder Thomas und Volker Martins laden zu einem Abend ein, an dem sie baden gehen, auftauchen, untergehen und mit allen Wassern gewaschen sind. Im Amphitheater werden die Meerjung-Männer zu brüderlichen Nixen und versprechen grenzüberschreitende Lacher, welche selbst in Chalampé noch zu hören sein werden. „Wasser-Fest“ ist die wohl einzige Show weltweit, die – wann immer sie stattfindet – stets ins Wasser fällt, heißt es in der Ankündigung. Foto: zVg