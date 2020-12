Neuenburg Die Rekultivierung geht vor

Schuster erinnerte daran, dass bereits Gespräche mit Behörden stattgefunden haben. Er zeigte sich zuversichtlich, dass eine Umwandlung zum Badesee möglich wäre. Veranstaltungen seien jedoch ausgeschlossen, da der See in einem Natur- und Vogelschutzgebiet liege.

„Die Hausaufgaben müssen erledigt sein. Dann bin ich dafür, dass das befürwortet wird“, sagte Stadtrat Tobias Haug. Auch wenn er als DLRG-Einsatztaucher im vergangenen Jahr einen Verunfallten nur noch tot aus dem See bergen konnte, sei der Zienkener Baggersee als Badesee prädestiniert. Er kenne als Einsatztaucher fast alle Seen zwischen Weil am Rhein und Offenburg, keiner habe so klares Wasser und so gute Sicht wie der Zienkener See, zudem gebe es dort keine gefährlichen Abbruchkanten. Er könne sich durchaus eine Trennung wie beim Opfinger Baggersee vorstellen, wo der nördliche Teil mit dem Naturschutzgebiet durch eine Kette abgetrennt ist.