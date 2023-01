Endlich! Nach zwei Jahren ungewollter Pause freuen sich die Musiker der Trachtenkapelle Steinenstadt darauf, Anfang Januar wieder ein Jahreskonzert spielen zu können. Sie laden alle Freunde des Vereins und der modernen Blasmusik ein, an diesem Abend dabei zu sein. Seit September bereiten sich sowohl das Haupt- als auch das Jugendorchester unter der Leitung von Dirigent Uwe Jordan akribisch auf diese musikalische Feierstunde vor. Der Konzertabend wird sich dieses Mal rund um das Thema „British Islands“ drehen. Dies bietet natürlich einen großen Spielraum hinsichtlich der aufzuführenden Genres – von pompösen Märschen über flotte irische Volkslieder bis zu moderner Popmusik reicht das Programm. Somit wird für jeden Musikgeschmack etwas dabei sein. Das Jahreskonzert findet am Samstag, 7. Januar, in der Baselstabhalle in Steinenstadt statt. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet sechs Euro. Es wird bewirtet. Foto: zVg/Frederik Mayer