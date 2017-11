Neuenburg „Die Urkunden der Stadt Neuenburg“

Neuenburg am Rhein. Die Stadt Neuenburg freut sich, den zweiten Band des Buchs „Die Urkunden der Stadt Neuenburg am Rhein“ am Donnerstag, 9. November, 19.30 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses präsentieren zu können. Die Bürger sind zu diesem besonderen Anlass eingeladen.

„Die Urkunden der Stadt Neuenburg am Rhein“, deren zweiter Band für die Jahre 1351 bis 1413 nunmehr vorliegt, sind ein Grundlagenwerk. Denn alle künftigen Forschungen zur Geschichte der Stadt im späten Mittelalter werden an diesem Band, wie an seinem Vorgängerband für die Jahre 1185 bis 1350, wohl nicht vorbeigehen können, heißt es in der Ankündigung.

Diese beiden Bände enthalten alle Urkunden, in denen die Stadt und ihre Einwohner, Bürger wie Beisassen, als Handelnde oder Betroffene bezeugt sind. Zugleich sind diese beiden Bücher das Gedächtnis der Stadt, erinnern sie doch an unsere Vorfahren und Vorgänger in der Zeit des so genannten Spätmittelalters, das allgemein mit der Entdeckung Amerikas 1492 und mit der Reformation 1517 zu Ende ging, für die Stadt aber mit der Rheinhochwasserkatastrophe von 1496 sein Ende fand.

Die Kriege, die im 17., 18. und 20. Jahrhundert folgten, haben bewirkt, dass kaum ein steinerner Überrest, kein Tor, kein Haus, keine Mauer über der Erde, aus dem Mittelalter erhalten blieb. Nur die Urkunden haben dank der Fluchtkisten bis in unsere Tage überdauert. Daher erinnern nur noch diese Pergamentdokumente an das mittelalterliche Leben in der Stadt und in ihrem Umland.

Dieser Arbeit unterzogen und unterziehen sich immer noch die beiden Bearbeiter dieses Grundlagenwerks, nämlich von Anfang an Jürgen Treffeisen, inzwischen stellvertretender Leiter des Generallandesarchivs Karlsruhe, und seit dem Jahr 2002 Jörg W. Busch, der inzwischen als Professor am Historischen Seminar der Universität Frankfurt am Main tätig ist.

Jürgen Treffeisen wird zunächst die einzelnen Schritte der Erarbeitung eines Urkundenbuches erläutern. Im Anschluss daran wird Jörg Busch einen Vortrag über „Das offene Gericht unter der Ratslaube“ halten.

Weitere Informationen gibt es bei der Stadt Neuenburg, Rathausplatz 5, Tel. 07631/791102 oder E-Mail: lena.sayer@neuenburg.de.