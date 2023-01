Erstmals hatte die Ortsgruppe Müllheim-Neuenburg der DLRG zum Silvesterschwimmen im Rhein eingeladen. Unter dem Motto „#niezukaltzumbaden“ stiegen die Einsatzkräfte mit brennenden Fackeln bei der Rheinbrücke in den Rhein und ließen sich gut 700 Meter rheinabwärts bis zum Ausstieg an der Panzerplatte treiben. Die Wassertemperatur betrug etwas mehr als acht Grad Celsius. Die 18 Teilnehmer kamen aus den DLRG-Ortsgruppen Bonndorf, Breisach, Freiburg, Waldkirch, Weil am Rhein sowie Müllheim-Neuenburg. Fünf Helfer sorgten für den Transport der Kleidung vom Start zum Ziel sowie anschließend für Glühwein, Punsch und heiße Würstchen im Vereinsheim der Ortsgruppe in Müllheim. „Wir sind bis 2019 regelmäßig zum Silvesterschwimmen der DLRG-Ortsgruppe Konstanz an den Bodensee gefahren. Dieses ist nun zum dritten Mal ausgefallen. Daher haben wir spontan selbst ein Silvesterschwimmen auf die Beine gestellt“, erklärt der DLRG-Lehrtaucher und stellvertretende Vorsitzende der Ortsgruppe Tobias Haug. „Das entscheiden wir ganz spontan, je nachdem ob das Silvesterschwimmen in Konstanz stattfindet oder nicht“, antwortet er auf die Frage nach einer Neuauflage und verweist auf die gut 50-jährige Tradition der Veranstaltung am Bodensee mit jährlich rund 250 Teilnehmern. anl/Foto: Alexander Anlicker