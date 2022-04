Neuenburg Flanieren, schauen und shoppen

Neuenburg am Rhein. Der erste verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr steht ganz im Zeichen der Autoschau, schreibt der Gewerbeverein in seiner Ankündigung.

Auf dem Automobilsektor ist so einiges in Bewegung geraten. Der Informationsbedarf gerade im Hinblick auf die Elektromobilität ist groß und so bietet die Autoschau für die interessierten Besucher die Möglichkeit, sich umfassend bei den teilnehmenden Autohäusern zu informieren, heißt es.