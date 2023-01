Neuenburg Freiwasserschwimmen, Skat, Musik und Handwerk

Schuster erinnerte auch an die anstehenden Vereinsjubiläen. So feiert die Freiwillige Feuerwehr Neuenburg ihr 150-jähriges Bestehen. Der Fußball-Club Neuenburg feiert coronabedingt ebenso mit Verspätung wie die Schierebierzler Steinenstadt. Die Steinenstädter Narrenclique feiert ihr „33+2“-Jähriges. Die Fußballer mit der Ausrichtung des Alte Herren-Supercups das „100+3“-Jährige.

Musik

Geehrt wurden traditionell erfolgreiche Nachwuchsmusiker, die das Jungmusikerleistungsabzeichen in Silber erworben haben. Vom Musikverein Zienken waren dies Sarah Hettich (Querflöte), Celine Rodewald (Schlagzeug), Anja Männlin (Klarinette) und Marc Männlin (Trompete), von der Trachtenkapelle Steinenstadt Selina Kaiser (Alt-Saxophon), Lena Weisler (Querflöte), Hanna Booz (Klarinette) und Marius Koch (Trompete) sowie von der Stadtmusik Neuenburg Helena Gras (Klarinette).

Handwerk

Bürgermeister Joachim Schuster ehrte zudem die Kammersieger aus dem Handwerk. Die Frisörin Lucia Graf wurde erste Kammersiegerin im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks. Sie absolvierte ihre Lehre bei Peter Brendel in Heitersheim. Ebenfalls erster Kammersieger wurde Marco Schneider (Feinwerkmechaniker mit Schwerpunkt Zerspanungstechnik) von der Firma Hauer-Präzision in Heitersheim. Erste Kammersieger sind auch Augenoptikerin Annika Neetzow vom Ausbildungsbetrieb Hoffmannoptik in Neuenburg sowie Marco Maszurimm (Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk mit Schwerpunkt Fleischerei) von Edeka-Sutter in Buggingen.

Erstmals wurden keine langjährigen Blutspender geehrt, deren Ehrung fand bereits im vergangenen Sommer beim Blaulichttag im Rahmen der Landesgartenschau statt.