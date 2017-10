Neuenburg Fünf Verletzte

Neuenburg-Grißheim. Ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer und drei Kinder im Alter zwischen sechs und acht Jahren leicht verletzt wurden, hat sich am Samstag in Grißheim ereignet. Um kurz nach 15 Uhr befuhr der 57-jährige Fahrer eines weißen Citroën die Zollstraße vom Rhein kommend in Richtung L 134/Grißheim. Die 64-jährige Fahrerin eines schwarzen Mercedes Benz befand sich auf der L 134 in Richtung Neuenburg. An der dortigen Kreuzung übersah der 57-jährige Unfallverursacher vermutlich das Herannahen des anderen Wagens. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Citroën überschlug sich und kam in einer Böschung zum Liegen. Unmittelbar daneben steuerte auch die 64-Jährige ihren Wagen ins Gebüsch. Der schwer verletzte Unfallverursacher musste mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 12 000 Euro. Die L 134 musste längere Zeit gesperrt werden. Die Polizei, Rettungsdienst, Notarzt, ein Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehr Neuenburg mit der Abteilung Grißheim befanden sich mit einem Großaufgebot im Einsatz.