Neuenburg Gartenschau nimmt Gestalt an

Von Alexander Anlicker

Neuenburg am Rhein. Dass nur 15 interessierte Besucher kamen, lag nicht nur an den Corona-Regeln mit Voranmeldung und Teilnehmerbeschränkung, sondern auch an der Sommerhitze. Die interessierten Besucher hatten dennoch viele Fragen an den Geschäftsführer. Dieser nahm die Gäste gemeinsam mit der Landschaftsarchitektin Philippa Stolle am künftigen Haupteingang an der Ecke Vogesenstraße/Rheingartenweg in Empfang. Der Rundgang führte durch die Rheingärten mit den drei Teilbereichen Rheinwiesen, Rheinterrasse und Rheinauen. Die ersten mit Holzbalken eingerahmten Blumenbeete wurden beim künftigen Eingangsbereich bereits bepflanzt. Auch die Umrisse und Leitungsanschlüsse für Kassenhäuschen und WC-Anlagen sind schon zu erkennen.