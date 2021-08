Neuenburg Gartenschau: Stadt übernimmt Bürgschaft

Neuenburg am Rhein (anl). Die Stadt Neuenburg übernimmt eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 1,8 Millionen Euro für ein Darlehen zugunsten der Landesgartenschau 2022 Neuenburg am Rhein GmbH. Dies beschloss der Gemeinderat der Zähringerstadt in seiner jüngsten Sitzung. Der Wirtschaftsplan sieht für die Jahre 2021 bis 2023 Investitionen für die Herstellung der Daueranlagen in Höhe von 5,2 Millionen Euro vor. Zur Finanzierung ist noch eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1,8 Millionen Euro erforderlich. Durch die Bürgschaft erhält die GmbH günstigere Kommunalkreditkonditionen. Die Stadt wird zudem die laufenden Schuldendienstleistungen übernehmen.