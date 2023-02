Neuenburg Gartenschau und Bürgermeisterwahl

Was während der Corona-Zeit für etwas fasnächtlichen Flair in der Innenstadt sorgte, wird fortgesetzt: die Neuenburger Narrenrallye. Diese findet im Zeitraum vom 4. bis 21. Februar statt und wird vom Verein zur Förderung der Neuenburger Fasnacht organisiert. Fast 700 Hästräger in zwei Narrenzünften und 15 Cliquen zählt die Zähringerstadt mit ihren Ortsteilen. Die Neuenburger Narrenfiguren inklusive Gardemaidli und Hemdglunki werden an insgesamt 19 Stationen in den Schaufenstern der Geschäfte und Gasthäuser in der Innenstadt ausgestellt. An jeder Station können Kinder eine Frage zur Figur beantworten und den Lösungsbuchstaben im einem Flugblatt eintragen, dass in allen Geschäften ausliegt oder unter www.narrenzunft-neuenburg.de heruntergeladen werden kann. Ist das Lösungswort richtig, gibt es einen „Narrenrallye-Button“, den sie bei der Drogerie Boll oder Schreibwaren Ketterer abholen können. Unter allen Teilnehmern werden Preise verlost.