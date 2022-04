Neuenburg „Generationen werden profitieren“

Iris Buck von der Freien Wählervereinigung Neuenburg verwies in ihrer Haushaltsrede auf die anhaltend schwierigen Zeiten, zunächst mit Corona-Pandemie und nun dem Ukraine-Krieg. „In dieser schwierigen Zeit mit all ihren Folgen hält die Stadt Neuenburg mit ihren Ortsteilen am Ziel fest, all die großen Projekte in Kürze fertigzustellen, um den Bürgern eine schöne lebenswerte Stadt zu bieten.“ Um dies zu ermöglichen, stünden neben dem enormen Haushaltsvolumen von 23 Millionen Euro nochmals 8,5 Millionen Euro der Eigenbetriebe zur Verfügung. Den 31 Millionen Euro stehe eine noch nie dagewesene Fördergeldsumme in Höhe von 11,4 Millionen Euro gegenüber, hielt Buck fest. Angesichts der Verschuldung meinte sie: „Generationen werden von diesen Investitionen profitieren.“ Als Beispiele nannte sie die Investitionen in Kinder- und Jugendarbeit sowie Bildung und Sicherheit. „Highlight“ sei die Landesgartenschau. „Mit diesem enormen Haushaltsvolumen sind wir für die kommenden Jahre absolut abgedeckt, was Großprojekte anbelangt, aber auch zukunftsorientiert hervorragend aufgestellt“, lautete Bucks Fazit.