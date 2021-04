Neuenburg Gewerkschaft gegen Zerschlagung von K&U

Neuenburg am Rhein. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), Schwarzwald-Hochrhein ruft alle Beschäftigten der K&U Bäckerei zu einer Protestaktion am Sonntag, 18. April, in Neuenburg auf. Gleichzeitig wird es an weiteren K&U-Standorten in Baden-Württemberg Aktionen geben. „Wir kämpfen gemeinsam für gute Löhne und sichere Arbeit“, betont Claus-Peter Wolf, Geschäftsführer der NGG-Region Schwarzwald-Hochrhein. „Ausgerechnet in unsicheren Pandemiezeiten haben die Arbeitgeber erklärt, das Unternehmen K&U zu zerschlagen“, kritisiert Wolf. „Gleichzeitig sollen sich die Beschäftigten in der aktuellen Entgeltrunde nur mit Krümeln zufriedengeben. Das Arbeitgeberangebot liegt noch unter der derzeitigen Preissteigerungsrate.“ Wolf beanstandet, dass die Arbeitgeberseite versucht, die Lohnkosten in den K&U-Filialen möglichst niedrig zu halten. „So sollen die Filialen bei der angekündigten Zerschlagung von K&U für die vielfach nicht tarifgebundenen Edeka-Einzelhändler attraktiv bleiben“, sagt Wolf. Die NGG-Tarifkommission lässt sich von der Arbeitgeberseite nicht einschüchtern. Das Arbeitgeberangebot entspreche in keiner Weise einer Wertschätzung der guten Arbeit der Beschäftigten, heißt es in einer Mitteilung. Die NGG fordert eine Entgeltsteigerung um fünf Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Wolf weist darauf hin, dass Edeka einer der großen Profiteure der derzeitigen Pandemie ist. „Aber anstatt die Beschäftigten für die größere Arbeitsbelastung durch die Corona-Pandemie finanziell zu entschädigen, wollen die Arbeitgeber billige Arbeit festschreiben. Das alles, um Profite auf dem Rücken der Beschäftigten zu machen.“ Die Protestaktionen findet ab 14 Uhr am K&U-Standort, Otto-Lilienthal-Straße 1 in Neuenburg statt.