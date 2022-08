Neuenburg In der Sommerhitze die Seele in der Natur baumeln lassen

Höhepunkt in den kommenden Tagen sind der Neuenburger Sommergarten am heutigen Samstagabend auf der Sparkassenbühne. Oliver Thomas und Band laden zur Schlager-Rock-Party. Eine BühNenshow und Hommage an eine einzigartige Künstlerin steht am Sonntag, 14. August, mit „Ultimate Whitney“ auf dem Programm.

Für Freitag, 19. August, lädt SWR 4 zur Schlagerparty ein. Beim Sommergarten am Samstag, 20. August, sorgt die „Mountain Crew“ für eine zünftige Trachtenparty mit Oktoberfest-Flair.

Zum Finale des Sommergartens am 27. August unterhält die Band „Hit Me“ mit Pop-, Rock- und Soul-Klassikern der vergangenen vier Jahrzehnte.

Mit der Veranstaltung „Rhein-Leuchten“ am Samstag, 10. September, lädt die Stadt zum Lichterfest am Rhein ein. Polizei und Feuerwehr im Ensatz live erleben, heißt es dann beim Blaulichttag am Sonntag, 11. September.

