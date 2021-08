Ein klein wenig Retro-Chic der 1950er-Jahre erwartet die Kunden in „Prachs Kaffeelädele“ (Müllheimer Straße 21, ehemals Wäscheparadies Gerwig) in Neuenburg. Simone und Franz Prach bieten in ihrem neu eröffneten Ladengeschäft alles rund um Kaffee, Tee und Schokolade an. Das Angebot umfasst Kaffee für Vollautomaten sowie Filterkaffee. Alle Sorten sind Trommelröstungen, eine Sorte wird selbst im Hauptgeschäft in Buggingen geröstet. „Außerdem gibt es Eis und Sinalco wie in Kindertagen“, sagt Simone Prach. Das Sortiment umfasst zudem Zubehör für Kaffeeautomaten und Staubsauger der Marke Sebo. Foto: Anlicker