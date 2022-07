Neuenburg Kellermann Deutscher Meister

Die Wettkämpfe fanden im hessischen Großkrotzenburg statt. Insgesamt 173 Sportler aus 134 Vereinen aus Deutschland, der Schweiz und der Ukraine hatten sich für diesen Wettkampf gemeldet. Die SGBN Badenweiler-Neuenburg wurde durch Kellermann vertreten, der auf der 5000-Meter-Strecke an den Start ging. Hierfür mussten sechs Runden à 833 Meter auf einem mit Bojen markierten Dreieckskurs absolviert werden. Die Bedingungen am Wettkampftag erwiesen sich als optimal. Die Wassertemperatur betrug etwas mehr als 24 Grad Celsius und die Windstille sorgte für ein ruhiges Gewässer, teilt der Verein mit.

Nach dem Massenstart setzte sich schnell eine Spitzengruppe ab. Kellermann konnte den Anschluss zu diesen Schwimmern zwar nicht halten, blieb aber in Sichtkontakt zu ihren Verfolgern und schwamm die gesamte Strecke allein, dicht gefolgt von weiteren Wettkampfteilnehmern. Am Ende schlug er als insgesamt 13. in 1:08:48 Stunden an der Zielmatte an. Kellermann sicherte sich damit den Deutschen Meistertitel in seiner Altersklasse.