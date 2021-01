Neuenburg Manche Schüler verzweifeln am Fach Mathematik

Wie viele Kinder leiden unter schlechten Noten in Mathematik, wie viele verzweifeln an dem schwierigen Fach? Oft ist Mathematik das Fach, an dem die Geister sich scheiden, das über Versetzung oder Nichtversetzung entscheidet oder einfach nur den Spaß an der Schule verdirbt. Formeln und Graphen, ein Buch mit sieben Siegeln. Viele Schüler hangeln sich so durch, lernen fleißig und bauen auf den Grundlagen auf – das kleine Einmaleins kann ja jeder, auch Hinzufügen und Abziehen ist nicht so schwer. So sollte man denken.

Doch für manche Schüler sind auch einfachste Rechenschritte nicht nachvollziehbar, weil ihnen die Grundlagen fehlen. Das einfachste Verständnis für Zahlen zum Beispiel. Oder weil sie mit falschen Strategien arbeiten, die bis zu einem gewissen Punkt noch weiterhelfen, aber irgendwann komplett in die Irre führen. Und dann ist Schluss. Dann hilft alles Lernen nichts, sie kommen nicht weiter, werden als faul, ja gar als dumm abgestempelt – und leiden doch unter nichts anderem, als an einer Rechenschwäche, heißt es weiter.