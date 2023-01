Neuenburg Mit Pauken und Trompeten

Der konzertante Teil des Abends endete mit Jan van der Roosts mitreißendem Konzertmarsch „Arsenal“. Hier gab es von den Reiseführern den Verweis auf das Londoner Stadtviertel „Royal Arsenal“, einst mit Sitz einer Waffenfabrik, und natürlich den Fußballclub „FC Arsenal“.

Im zweiten Konzertteil zogen Musiker und Dirigent dann eine bekannte Melodie nach der anderen aus dem Ärmel – sehr zur Freude der Gäste. Der Soundtrack aus dem Robin-Hood-Film „König der Diebe“ ging ins Ohr, zur lebendig-fröhlichen „Irish Suite – The Irish Washerwoman“ mit traditionellen, von dominanten Glockenspiel-, Flöten- und Klarinettenklängen untermalten Melodie, hätte wohl manches Paar im Saal gerne mitgetanzt.

Auf den Spuren der Beatles in Liverpool

In Liverpool trat das Orchester mit den „Liverpool Sound Collections“ imaginär in der Beatles Residenz des „Cavern Club“ auf. Beifallsstürme gab es nach „The House of the Rising Sun“, „World Without Love“ und dem Ohrwurm „Don’t Let Me Be Misunderstood“.

In Dublin machte das Orchester Station mit einem Medley mit fünf irischen Volksliedern, darunter dem Tanz „Star of the County Down“, dem melancholisch vertonten, berühmten William Butler Yeats Gedicht „Down by the Sally Gardens“ und dem hochbeliebten „Drunken Sailor“. Hier traten übrigens Aktivmusiker als Shanty-Chor in Aktion. Beim „Queen Medley“, angelehnt an das berühmte Hyde-Park Konzert der Band mit 150 000 Fans, zeigte die Trachtenkapelle was sie rockmäßig drauf hat. „Don’t Stop Me Now“, „We Are The Champions“, „I Was Born To Love You“ und „We Will Rock You“, begleitet vom rhythmischen Stampfen und Klatschen des Publikums – Freddie Mercury hätte seine Freude gehabt – verleiteten die Musikfans zu Bravo-Rufen, anerkennenden Pfiffen und lautstarken Zugabe-Rufen.

Jordan ließ sich nicht lange bitten: Mit der Aufforderung ans Publikum „Let’s groove“ gab es ein temporeiches Medley der amerikanischen Soul und Funk Band „Earth, Wind and Fire“ zu hören. Damit aber nicht genug: Zur Freude der Gäste erklangen anschließend noch einmal einzelne Titel von „Queen“.