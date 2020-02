Neuenburg Mit Umleitungen verbunden

Der Kreisverkehr an der Kreuzung Bundesstraße B 378 mit den Straßen Am Wuhrloch und Am Kronenrain hat ebenfalls einen Durchmesser von 45 Metern, aber eine zehn Meter breite – zweistreifig befahrbare – Fahrbahn. Hinzu kommen zwei Bypässe, einmal von der Autobahn kommend in die Stadt und einmal von der Westtangente her kommend in Richtung Autobahn.