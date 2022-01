Neuenburg Mit Vorfreude und Zuversicht ins neue Jahr

Diese Aktivitäten seien ein kleiner Auszug aus einem über mehrere Jahre durch den Gemeinderat beschlossenen Investitionsprogramm. Neben Stadtentwicklungsprojekten und Maßnahmen für die Landesgartenschau 2022 investierten der Bund, das Land, der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und auch private Akteure. Als Beispiele nannte er das Wohn-und Geschäftshaus in der Schlüsselstraße, der Unser Park an der Müllheimer Straße und das neue Pflegeheim an der fertiggestellten Mülhauser Straße.

Alle Akteure hätten gemeinsam rund 100 Millionen Euro in Neuenburg investiert.

Sogar die Verbreiterung der deutsch-französischen Rhein- und Kanalbrücke um einen zusätzlichen Geh- und Radweg gelinge mit Zuschüssen der Europäischen Union.

„Auf 2022 blicken wir mit voller Vorfreude und Zuversicht. Begonnene Baumaßnahmen werden fertiggestellt“, sagt Schuster. Als Glanzlicht in der Stadtgeschichte bezeichnet er die am 22. April beginnende Landesgartenschau. „Mit der Eröffnung startet ein 164-tägiges einmaliges und doch vielfältiges Kulturfestival mitten im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz. Es gibt viel zu entdecken: Neue Naturräume, Spiel- und Erlebnislandschaften sowie kreative Ausstellungsbeiträge“, erklärte der Rathauschef und zeige sich überzeugt davon, dass sich das lange Warten auf dieses Ereignis gelohnt habe. Auch nach dem Schaujahr profitierten die Stadt und alle Generationen weiterhin von der naturnahen und barrierefreien Umgestaltung der Landschaftsflächen im Stadtpark und am Rhein.

„Bitte leisten Sie dazu ihren Beitrag, dass wir alle unbeschwert das neue Jahr genießen können, indem sie sich impfen lassen“, schreibt Schuster abschließend.