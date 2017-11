Neuenburg Motto: „Miteinander-Füreinander“

Die Schülermitverantwortung (SMV) des Kreisgymnasiums Neuenburg verbrachte zwei Tage außerhalb der Schule, um sich als Gemeinschaft zu finden sowie konzentriert ihre Aktivitäten für das Schuljahr zu planen. Der Workshop fand im Freizeithaus in Gersbach statt.

Die 32 Klassensprecher arbeiteten an beiden Tagen sehr gut in immer wieder wechselnden Kleingruppen an verschiedensten Themen und Aufgaben. Der Slogan „Miteinander-Füreinander-SMV“ soll dieses Jahr begleiten. Neben den traditionellen Veranstaltungen, die stetig weiter verbessert werden, entstehen beim Workshop immer auch neue Ideen, die dann diskutiert werden, um deren Umsetzung auf „Machbarkeit“ zu prüfen. Daher soll es bald ein „Pausenradio“ sowie im Advent täglich wechselnde Impulse in der Aula geben. Am Weihnachtsmarkt verkauft die SMV selbstgestaltete Weihnachtskarten zugunsten der afrikanischen Partnerschule in Burundi.

Dieses Jahr stand für die begleitenden Verbindungslehrer Claudia Zimmermann-Ruf und Robert Fink das schriftliche Fixieren und Dokumentieren der traditionellen SMV-Veranstaltungen wie Partys und Mitternachtsturnier an erster Stelle, da dies im Schulalltag stets zu kurz kommt. Daher waren die mitgebrachten Laptops am zweiten Tag durchgängig im Einsatz und das SMV-Intranet strotzt nun vor Informationen und Checklisten, die allen Aktiven die Organisationsarbeit enorm und nachhaltig erleichtern werden – ein vielversprechender Anfang. Tolle Aussichten also nicht nur mit Blick aus dem Fenster, sondern auch auf ein spannendes Jahr am KGN mit einer aktiven SMV.

Gute Teamwork braucht vorab und immer wieder zwischendurch Zeit für gegenseitiges Kennenlernen in sehr altersgemischten Gruppen. Ein Hüttenaufenthalt ist dafür ideal geeignet, da er beim gemeinsamen reisen, kochen, spülen, essen, Feuer machen, grillen, spielen, Kaffee trinken, basteln, frühstücken und schlussendlich putzen viele Gelegenheiten dafür bietet. Der neue Slogan „Miteinander-Füreinander“ traf beim Workshop also absolut zu.