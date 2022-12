Neuenburg ÖPNV-Ausbau für mehr Angebote

Sammelschließanlage für 24 Fahrräder wird gebaut

Der Nahverkehrsplan wird vom Zweckverband gemäß des Gesetzes über die Planung, Organisation und Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs des Landes Baden-Württemberg (ÖPNVG) turnusmäßig fortgeschrieben. Der Neuenburger Gemeinderat hatte sich in öffentlicher Sitzung am 8. März 2021 mit dem Thema und der Stellungnahme befasst. In der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Verwaltung und Finanzen am 4. Oktober 2021 wurde über den Sachstand zum Nahverkehrsplan informiert.

In der aktuellen Pressemitteilung ergänzt die Stadt Neuenburg am Rhein, dass beim Bahnhof Anfang des Jahres eine Sammelschließanlage mit elektronischem Schließsystem für 24 Fahrräder gebaut wird. Im Außenbereich wird es zusätzlich Plätze für 39 Fahrräder geben. Ferner wird geprüft, ob an den Haltestellen nahe der Unterstadt Anlehnbügel für Fahrräder montiert werden können. So können Pendler die nächstgelegene Haltestelle mit dem Fahrrad anfahren.

Die vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald bestellten Schulbusse bedienen die Wohngebiete in der Stadt wie bisher und können von allen benutzt werden.

Die Stadtverwaltung bietet Bürgern bei Bedarf die Zusendung einzelner Fahrplanhefte an. Bestellungen sind unter Tel. 07631/79 11 20 oder per E-Mail an ordnungsamt@neuenburg.de möglich. Sie liegen außerdem im Rathaus, der Tourist-Info und in den Bussen der SWEG aus.

Einsehbar sind die Fahrpläne auch auf der Internetseite der Stadt Neuenburg am Rhein unter www.neuenburg.de/mobilitaet_und_verkehr. Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung des kostenlosen und mobilen Fahrplan-Service fürs Handy, zum Beispiel die App Efa-bw.