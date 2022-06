Neuenburg Ortsumfahrung Zienken kommt voran

„Wir wollten das eigentlich bis zur Landesgartenschau fertig haben, einschließlich Bau“, sagte Bürgermeister Joachim Schuster. Er hofft, dass die Umgehungsstraße bis zum Stadtjubiläum „850 Jahre Stadt Neuenburg“ im Jahr 225 fertiggestellt wird.

Ziel sei eine Verbesserung der Lebensqualität im Ortsteil Zienken, erläuterte Planer Jürgen Schill vom Büro FSP und erinnerte daran, dass es schon in den 90er-Jahren einen flächenintensiven Entwurf gegeben habe. Jetzt sei die Straße näher an den Ort gerückt und der Flächenverbrauch geringer. Wichtig sind die Anbindungen an die bestehenden Straßen am Nord- und Südende des Orts, wo jeweils Abbiegespuren vorgesehen sind und auch die Feldwege mit angebunden werden. Im Mittelabschnitt kreuzt die Umfahrung die Straße nach Hügelheim, wo die Planer unter anderem ein so genanntes Baumtor vorsehen. Die Böschung links und rechts der Straße soll begrünt werden. Noch nicht festgelegt ist die Höhenlage der Straße, das heißt, ob die Straße in Dammlage oder tiefergelegt geführt wird. Dies hängt unter anderem vom Thema Hochwasserschutz an der Hügelheimer Runs ab.