Wie fährt man mit einem Rollstuhl? Wie kommt man in ein Gebäude hinein? Welche Hindernisse stehen im Weg? Diese völlig neue Erfahrung werden die Schulsanitäter der Mathias-von-Neuenburg-Schule im Herbst machen, Dies während eines Workshops, der von dem Sanitätshaus Lopez aus Schopfheim angeboten werden wird. Die Vorgeschichte zu dem Workshop ist ein Musterbeispiel für eine spontane Hilfsaktion: Eine Schülerin hatte sich am Bein verletzt und musste von der Sporthalle in die Schule transportiert werden, was ohne Rollstuhl ein richtiger Kraftakt war. José Lopez, der Inhaber des Sanitätshauses, hörte davon, reagierte prompt und brachte der Sanitäts-AG während ihres Ausbildungstreffens spontan einen Rollator und einen Rollstuhl vorbei. Der richtige Umgang mit diesen Hilfsmitteln will gelernt sein, deswegen bietet Lopez einen passenden Workshop an. Foto: zVg