Neuenburg Schülerinnen gewinnen mit Podcast

Neuenburg am Rhein. Schüler aller Schulen waren im Medienwettbewerb „Klickwinkel“ unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten dazu aufgerufen, ihre Themen des Jahres 2021 als Story, Video oder Podcast zu verdichten, ganz genau so, wie es Journalisten und Medienschaffende in Deutschland Tag für Tag tun (wir berichteten). Für Artemis Egel, Estella Giller, Ina Tran und Irem Cayiralti war „Catcalling“ eines dieser Themen auch dieses Jahres, heißt es in einer Mitteilung des Kreisgymnasiums Neuenburg. Es bezeichnet die anzüglichen Bemerkungen oder auch Gesten, mit denen viele Frauen im Alltag verbal sexuell belästigt werden. Dieses Thema, so die Jury, haben die vier Mädchen in seinen vielen Dimensionen so gut auf fünf Minuten Podcast verdichtet, wie es andere in 50 Minuten nicht hinbekämen.