Neuenburg Taufe auf dem Kettcar

Ab 19.30 Uhr ist die Band „Die Brasserie“ bei den „Riesirutschern“ auf der großen Bühne zu Gast. Die Band vom Bodensee kombiniert „Brass“ (Blasmusik) aus eigener Feder mit Hip-Hop-Pop- und Elektroelementen. Sie verspricht „brettharte Bläsersätze, hämmernde Rhythmen und feurige Leidenschaft“, heißt es in der Ankündigung.

Die Chronik

Insgesamt 13 junge Narren aus Neuenburg und Zienken trafen sich im April 1989 im „Neuenburger Hof“, um die Narrenhochburg Neuenburg um eine weitere Figur zu bereichern. Am 11. November 1989 wurden die ersten „Riesirutscher“ getauft. Bei der Taufe der Gründungsmitglieder mussten diese bei Zienken die „Riesi“ runter, allerdings wegen Schneemangels im November mit einem hochmodernen Kettcar. Seither treten alle Neumitglieder am 11. November die Jungfernschlittenfahrt auf dem Kettcar an.

Aktuell zählen die „Riesirutscher“ etwas mehr als 20 Aktive und rund 70 passive Mitglieder; in den vergangenen Jahren hatten sie einen kleinen Mitgliederschwund zu verzeichnen. „Die Mitglieder der Anfangsjahre treten aus familiären und beruflichen Gründen kürzer“, erklärt Vorsitzender Freddy Billion.

„Als die Stadt die Vereine um Beteiligung am Programm der LGS anfragte, entstand die Idee, unser Jubiläum auf dem LGS-Gelände zu veranstalten“, so Billion. Der Verein habe daraufhin unter anderem die Guggemusiken und die Band organisiert. Nachwuchsgewinnung sei natürlich ein Thema, sagt der Vorsitzende. Interessierte seien willkommen.

Vereinsaktivitäten

Die Riesirutscher treffen sich regelmäßig einmal im Monat, außer in den Sommerferien, in ihrem Clubheim in der ehemaligen Zollbaracke an der Mülhauser Straße. Außerdem sind sie mit einem Bierbrunnen am Nepomukfest vertreten und veranstalten beim Clubheim am Rhein alljährlich einen 1.-Mai-Hock. Weitere Infos sind im Internet unter www.riesirutscher.de zu finden.