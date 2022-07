Neuenburg Tradition kehrt zurück

Los geht es am Freitag, 8. Juli, 17 Uhr, mit der Eröffnung auf dem Marktplatz am Stadthaus – traditionell mit den Böllerschüssen der Schützen, dem Fassanstich durch Bürgermeister Joachim Schuster und dem Luftballonwettbewerb für Kinder. Das Musikprogramm an den vier Festabenden gestalten Fashion Project, die Colorados und DJ Matze vom Radiosender Baden.fm.

Für die kleinen Festbesucher gibt es am Samstag, 9. Juli, ab 16 Uhr ein Kinderprogramm auf dem Konstantin-Schäfer-Platz.

Am Sonntag, 10. Juli, findet ab 11 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Gelände der Landesgartenschau statt. Für Unterhaltung sorgen an diesem Tag zwischen 12 und 16.15 Uhr verschiedene Musikensembles und eine Tanzdarbietung auf der Bühne in der Feststraße.

Am Montag, 11. Juli, lädt die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Altenwerk um 15 Uhr zum Kaffeetrinken in die Laube „Burgzinne“ des FC Neuenburg ein.

Ohne Riesenrad und Feuerwerk

Fester Bestandteil des Nepomukfests ist der Vergnügungspark, der am Freitag bereits ab 14 Uhr öffnet, mit Fahrattraktionen wie dem Autoscooter auf dem Rathausplatz, Kinderkarussell und verschiedenen Ständen – allerdings ohne Riesenrad. Auch das Feuerwerk, bisher traditioneller Schlusspunkt des Nepomukfests, wird es in diesem Jahr nicht geben. Denn am Kronenrain, wo ansonsten das Feuerwerk gezündet wurde, ist zurzeit Baustelle wegen des Parkhauses.

Angeboten wird wieder ein Nachtschwärmerbus, der in die Stadtteile und Umlandgemeinden verkehrt.

1969 von 19 Vereinen ins Leben gerufen

Das Nepomukfest mit seinen historisch aussehenden Lauben in Mittelalter-Optik ist eines der ältesten Straßenfeste in Baden-Württemberg. Gegründet wurde das Nepomukfest im Jahr 1969 von 19 Neuenburger Vereinen und dem damaligen Bürgermeister Max Schweinlin.

Feststart ist traditionell am zweiten Freitag im Juli zu Ehren des Brückenheiligen Nepomuk.