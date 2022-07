Neuenburg „Wichtig ist, was bleibt“

Die LGS-Geschäftsführerin Andrea Leisinger berichtet von 180 000 Besuchern seit Beginn am 22. April. Insgesamt wurden 14 500 Dauerkarten ausgegeben, bei knapp 13 000 Einwohnern wurden damit die Erwartungen übertroffen. Der besucherstärkste Tag war am Muttergag (8. Mai) mit rund 5300 Besuchern. Nur wenige Besucher kamen am – mit 37 Grad Celsius – wärmsten Tag am 18. Juni.

Stolz ist Leisinger auch auf die 350 ehrenamtlichen „Rheinheimischen“, die bislang unter anderem als Gästeführer oder beim Geländedienst rund 11 500 ehrenamtliche Stunden geleistet hätten. Diese seien am heutigen Freitag zu einem kleinen Bergfest eingeladen.

Was Kritik angeht, habe man versucht nachzubessern, sagte Leisinger. So seien die Öffnungszeiten der Übergänge angepasst worden. Was die Gastronomie angehe – diese sei bei einer Gartenschau immer eine Herausforderung – habe man gemeinsam versucht, bei Öffnungszeiten und Angebot nachzubessern.

Zwischenzeitlich gibt es auch samstags einen Shuttle-Bus vom Bahnhof Neuenburg zu den LGS-Eingängen.

Auch das Neuen-Euro-Ticket macht die LGS aus Ausflugsziel attraktiv. Problematisch seien jedoch ausfallende Züge aufgrund von Corona oder der Baustelle am Müllheimer Bahnhof. „Am Samstag und Sonntag haben wir Scouts am Bahnhof in Müllheim, die beim Umsteigen helfen.

„Es ist eine unglaublich tolle Gartenschau, die hier läuft“, sagte Gerhard Hugenschmidt, Vorsitzender der Fördergesellschaft der baden-württembergischen Landesgartenschauen bwgrün.