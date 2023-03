Neuer Dirigent Laurent Colombo dirigiert nun den Musikverein Wyhlen

Arrangeur und Komponist

Er sei ein großer Zugewinn für den Musikverein. Der aus dem Elsass stammende Colombo bereichere die Proben mit seiner guten Laune sowie seiner offenen Art. Er habe am „Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris“, an der Musikakademie Basel und am „Conservatoire de Colmar“ studiert. Er ist diplomierter Musiker an den Instrumenten Klavier, Akkordeon und Saxofon und spielt außerdem die Instrumente Klarinette und Trompete. Zusätzlich arrangiert und komponiert er gerne, um die Stücke optimal für das Orchester „zuzuschneiden“.

Wieder Picknick-Stimmung

Am Güggelifest am 21. und 22. Juli will der Verein sein Sommerprogramm vorstellen. Zudem ist der Verein bei den Sommerfesten der Musikvereine Egringen, Luttingen und Binzen sowie beim Oktoberfest in Ohlsbach, der Heimatgemeinde von Bürgermeister Tobias Benz, zu hören. Geplant ist auch wieder ein Picknick-Konzert.