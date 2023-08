Neuer Forstrevierleiter Lars Neubauer übernimmt in Maulburg

Zuvor im Innendienst engagiert

„Die Aufgabe im Außendienst reizt mich, nachdem ich die letzten Jahre stark im Innendienst engagiert war“, sagt Neubauer. Er ist ab September nicht nur in Maulburg, Hausen und Hasel für den kommunalen und privaten Waldbesitz zuständig, sondern auch für den Privatwald in den Schopfheimer Stadtteilen Enkenstein und Langenau sowie Wieslet, Eichholz und Sallneck. Die Vielfalt des Waldes in diesen Bereichen und die unterschiedlichen Ansprüche an den Forst machen den Reiz der neuen Aufgabe aus, sagt der in Schopfheim lebende Neubauer.

Einklang von Wirtschaft und Erholung

Damit meint er etwa die klassischen Themen der Waldbewirtschaftung, namentlich die wirtschaftliche Nutzung des Forstes durch die Grundstückseigentümer und die Erholungs-und Freizeitgestaltungsfunktion für große Teile der Bevölkerung. Dies in Einklang zu bringen sehe er als vordringliche Aufgabe. Er wisse aber auch um die aktuellen Herausforderungen wie den Klimawandel. Borkenkäfer sind schon länger ein Problem im Bereich Nadelholz, und durch die verstärkte Trockenheit und Hitzeperioden im Sommer habe auch die Buche als wichtigste Laubholzart in der Region gelitten. Eine vorsichtige Durchforstung mit neuen, hitzeverträglichen Baumarten wie etwa der Douglasie sieht er als weitere Aufgabe in seinem neuen Tätigkeitsbereich.