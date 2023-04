Neuer Pfarrer in Steinen Ingo Meißner in Amt eingeführt

Da Eber im Herbst in Rente geht, wird Meißner in Zukunft mehr Orte zu betreuen haben. Dazu gehören der Kernort Steinen, Hägelberg, Höllstein und Hüsingen. Die Gemeinden haben schon einen gemeinsamen Kirchengemeinderat. In Zukunft wird es auch einen gemeinsamen Ältestenkreis geben.