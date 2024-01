Neujahrsempfang Hauingen: Schlecht kündigt erneute Kandidatur an

Wald bereitet Sorgen

Überplanmäßige Ausgaben in Höhe von rund 150 000 Euro hätten allein in Hauingen die Sturmschäden des Sommers verursacht. „Sorge bereiteten uns in 2023 etliche Holzbrände durch Brandstiftungen.”

Mit Blick auf die Kommunalwahlen am 9. Juni erklärte Schlecht: „Ich werde in meinem 20. Jahr als Ortsvorsteher mich weiterhin einbringen und erneut kandidieren.“ Bei der Bürgerschaft, dem Ortschaftsrat, der Ortsverwaltung, der Stadt sowie den Organisationen und den Vereinen wolle er sich herzlich bedanken für ehrenamtlichen Einsatz, Unterstützung und gute Zusammenarbeit. Schlecht: „Wir dürfen bei allen Schwierigkeiten und negativen Nachrichten in der Welt die Zuversicht, den Optimismus und die Hoffnung nicht verlieren und müssen uns für Frieden im Großen wie im Kleinen einsetzen. Die Errungenschaften des sozialen Rechtsstaates, der Demokratie und der kommunalen Selbstverwaltung müssen wir verteidigen.“

Marita Kainz geehrt

„Gutes und verlässliches Miteinander” bescheinigte der Ortsvorsteher dem Team des Kindergartens „Vogelnest im Siegmeer” mit seiner Leiterin Charlotte Engel und vor allem der langjährigen Vorsitzenden und Präsidentin Marita Kainz, die die Leitung des Frauenvereins als Trägerin der Kita nach 22 Jahren an Nicole Reiss übergeben hat.

Ehre für Günter Schlecht

Für seine Arbeit als Ortsvorsteher wurde auch Günter Schlecht geehrt. Ortschaftsrat Jürgen Weltin überreichte dem Rathauschef einen Geschenkkorb und würdigte seinen vorbildlichen Einsatz für die Gemeinde.

Musikalisch umrahmt wurde der Neujahrsempfang vom Musikverein unter Leitung von Igor Guitbout.