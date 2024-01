Neujahrsempfang in Müllheim: Es geht was – aber es ist noch nicht bezahlt

Investition in den Schulstandort Müllheim

Das zentrale Thema war die Investitionstätigkeit der Stadt. Martin Löffler verwies auf die Anforderungen an den Schulstandort Müllheim, der heute von 4500 Schülern besucht wird. Als der wichtigste und größte Schulträger investiere Müllheim Millionenbeträge in die Ausstattung, in die Modernisierung und in Neubauten. „Wir nehmen mehr als andere Gemeinden im Landkreis Geld für die Schulsozialarbeit in die Hand und müssen nun in unsere betagten Schulgebäude dringend investieren“, betonte der Bürgermeister. Er verweist auf die laufende Sanierung der Alemannen-Realschule mit einem Volumen von rund 29 Millionen Euro, die 2025 abgeschlossen sein wird. Weiter geht es mit dem Schulzentrum I. Hier soll die weiterentwickelte Planung in der nächsten Sitzung des Gemeinderates am 31. Januar vorgestellt werden. „Die Erweiterung ist dringend nötig. Grundschule und Gemeinschaftsschule brauchen neue und bessere Räume, und auch das sonderpädagogische Förderzentrum hat Bedarf“, erklärte Löffler.