Neujahrsempfang in: Reihe von großen Projekten steht an

Ein schwieriges Thema sei die Hohfelsstraße in Muggenbrunn. Auch deshalb, weil bei der Erstellung der Erschließungsstraße am Ende die Anlieger zur Kasse gebeten werden könnten. Mit 2,3 Millionen Euro sind die Straßenbaukosten veranschlagt. „Aber wir müssen die Straße machen“, sagte Fiedel entschlossen.

Humoristisch zog Fiedel seinen unangemeldeten Besuch in der Flüchtlingsunterkunft im „Adler“ in Muggenbrunn auf. Der Flüchtling, mit dem der Bürgermeister dort sprach, will jedenfalls lieber heute als morgen von Muggenbrunn weg.

Umbau von Busbahnhof

Ein „Mehrere-Millionen-Projekt“ aus privater Hande ist der geplante Ausbau des Waldhotels Notschrei: Vier Chalets, zwei Ferienhäuser und ein Hotel-Anbau mit „Skypool“, wozu Fiedel nur meinte: „Schön, dass wir das ermöglichen können.“

Dann schwenkte er zu einem Millionen-Vorhaben: Dem Umbau des Busbahnhofs Todtnau, neben dem die neue Feuerwache sowie Tiefgarage und Supermarkt entstehen sollen: die „Stadtsanierung III“. Ein weiteres Millionen-Ding ist die Mensa-Aufstockung der Gemeinschaftsschule. 2,1 Millionen Euro sollen dort in ein neues Stockwerk mit drei Klassenzimmern gesteckt werden. Zum Abschluss kommt in Todtnau die Erweiterung des Pflegeheims. Unter anderem für die Aufstockung mit 40 Pflegebetten seien sieben Millionen Euro investiert worden.

Teure Felsstürze

Doch die Liste geht weiter. Die Felsstürze von Geschwend und Todtnau rissen Löcher in die kommunale Kasse. Von 4,7 Millionen Euro für die Hangsicherung blieben stolze 1,7 Millionen bei der Stadt. Fiedel hätte gerne etwas anderes dafür angeschafft. Schlusspunkt der teuren Vorhaben: das geplante Regenrückhaltebecken von Schlechtnau für 2,66 Millionen Euro. Ein „Konfliktthema“ sei die Überlegung, hinter Zahoransky ein weiteres Gewerbegebiet auszuweisen.

Fiedel weiß, dass die Anlieger nicht wertvolles Ackerland opfern möchten, aber die Abwanderung eines Todtnauer Unternehmens nach Schönau schmerze ihn, gestand der Bürgermeister.

Auf Feier eingeschworen

Die aktuell 88 Vereine schwor er schon jetzt auf die „Tausendjahrfeier“ in 2025 ein. Es seien ein Festjahr und eine Festwoche geplant. Für den musikalischen Rahmen beim Neujahrsempfang sorgte die Musikschule. Arne Marterer am Klavier und Marc Zimmermann am Tenorhorn überzeugten die Besucher mit flotten Rhythmen moderner Prägung: Rondino und Fantasie für Trombone.

Einen Höhepunkt konnte Fiedel zum Schluss seiner Neujahrsansprache vorhalten: die Ehrung eines Spitzensportlers. Robin Wunderle fuhr bei der WM in Öresund als Begleiter im Paraski-Team Deutschland mit einem Fast-Blinden die Goldmedaille ein.

Im Langlauf holte Wunderle außerdem zwei Silber- sowie eine Bronzemedaille. Fiedel überreichte ihm gern die Ehrensportmedaille, zumal Wunderle – die Gäste ahnten es schon – auch noch aus Aftersteg stammt. Auch ins Goldene Buch der Stadt durfte Wunderle sich eintragen. Am Ende gab es viel Applaus für Wunderle und Fiedel.