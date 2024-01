Neujahrsempfang Zell: Viele Projekte sind im Gange

Investiert wurde in Zell in Wasserleitungen. In Riedichen habe die Gemeinde nun für die nächsten Jahrzehnten Ruhe. In Gresgen sei ein neuer Quellsammelschacht errichtet worden. Als er die Mauer als „Gestaltungsvariante“ in Adelsberg thematisierte, knüpfte Palme an die alte Hassliebe zwischen beiden Höhendörfern an und erinnerte daran, wie der Ortschaftsrat dort eine privat und überwiegend auf kommunalem Grund errichtete Stützmauer versetzt haben wollte, die Verwaltung aber grünes Licht gab. Felsstürze beschäftigten Zell auch im abgelaufenen Jahr, aber nicht so schlimm wie in Geschwend und Todtnau. Palme gab dem Klimawandel die Schuld an der Häufung der Naturereignisse.

Windkraft und Mobilfunk

Schließlich schwenkte er zu den Projekten. Die Bürgermeister stünden beim geplanten „Windpark Zeller Blauen“ in direktem Kontakt zu EWS: „Die genauen Standorte stehen noch nicht endgültig fest.“ Der Gemeinderat werde aber rechtzeitig informiert. Nach jahrelangen Diskussionen seien endlich die geplanten Mobilfunkmasten in Gresgen und Riedichen in trockenen Tüchern. „Zermürbend“ fand Palme, dass es noch immer Diskussionen über die Ausstattung gebe. Dabei sei vertraglich geregelt, dass „4 G oder eine Nachfolgevariante neuesten technischen Stands“ zum Ausbau komme.

Kein würdiger Eingangsbereich für die Stadt ist der Bahnhofsvorplatz. Aus Kostengründen müsse sich Zell von früheren Plänen verabschieden und dieses Jahr nach einer „kostengünstigeren Variante“ suchen.

Die Turn-Küken der Leistungsriege im Turnverein Zell unterhielten mit einer Darbietung. Foto: Gerald Nill

GU: Drei mögliche Standorte

Keinen neuen Sachstand konnte Peter Palme zur geplanten Flüchtlingsunterkunft mitteilen. Wie berichtet, steht eine Traglufthalle an der Spanimatt außerhalb Atzenbachs, die ehemaligen Fabrikräume von Aerosol im Fessmann-Ensemble und zwischenzeitlich ein weiteres Gewerbegebäude zur Auswahl. Wie Thilo Fessmann am Rande des Neujahrsempfangs mitteilte, finden aktuell weitere Prüfungen seiner Immobilie seitens des Landratsamtes statt. Es bleibt also spannend in diesem Jahr in der Schwanenstadt.

Bürgermeister-Stellvertreter Thomas Kaiser hatte Gelegenheit, launig über einen Vertretungstermin für den Bürgermeister zu berichten, bei dem er unverhofft zu einem erstklassigen Fünf-Gänge-Menü kam - die Lachsalven waren Kaiser gewiss.

Für gute Unterhaltung im Tagungszentrum sorgten auch die Turnküken der Leistungsriege beim TV Zell mit ihren Darbietungen. Den richtigen Ton trafen außerdem die Sänger des Männergesangvereins Zell, der in diesem Jahr 180 Jahre alt wird, unterstützt durch Sänger aus Pfaffenberg.