„Nie wieder ist jetzt“ in Schopfheim: Dem Antisemitismus die Stirn bieten

„Entsetztes Schweigen genügt nicht – Antisemitismus gehört nicht zu unserem Land“: Gemäß diesem Leitspruch bezogen mehrere Redner am Tag, an dem das jüdische Chanukkafest (Lichterfest) beginnt, klar Stellung gegen das, was sich nicht erst seit dem Terrorangriff der Hamas auf deutschen Straßen und Plätzen abspielt. Moderator Christian Rabe von der Initiativgruppe Stolpersteine beklagte, dass sich Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland wieder „massiven Bedrohungen“ gegenüber sähen. Viele von ihnen trauten sich nicht mehr auf die Straße, schon gar nicht mit der Kippa, der traditionellen Kopfbedeckung. So sei es vor 90 Jahren schon einmal gewesen, zu Beginn der Judenverfolgung im Dritten Reich. In der Markgrafenstadt erinnerten sechs Stolpersteine an das Leid und den Tod von jüdischen Mitbürgern. Auch deswegen sei es höchste Zeit für die klare Botschaft: „Nie wieder ist Jetzt!“

„Dürfen nicht wegsehen“

„Wir müssen ein Zeichen setzen und dürfen nicht wegsehen, wenn Menschen auf unseren Straßen beschimpft und angegriffen werden wie vor 90 Jahren“, mahnte auch Michael Böhler namens des CDU-Stadtverbands. Extremisten und Antisemiten gefährdeten erneut die Demokratie. Die Fehler von 1933 dürften sich nicht wiederholen, sagte er und rief alle demokratischen Parteien auf, gemeinsam gegen jede Form von Rassismus einzutreten. „Auf unseren Straßen darf es keine Hetze geben, wehret den Anfängen“, so Böhler.