Nonnenmattweiher: Parkplatz soll ausgebaut werden

Bürgermeister Gerd Schönbett erläuterte in der Gemeinderatssitzung, dass die Gemeinde im Zuge der seit einigen Jahren gewünschten Erhebung von Parkgebühren am Nonnenmattweiher in Neuenweg zuerst den Parkplatz in Teilbereichen herrichten will, „damit er ordentlich genutzt werden kann“. Eine größere Parkfläche soll entstehen, indem der Randbereich des Parkplatzes mit Schotter und Kies befestigt wird; auf eine Pflasterung werde jedoch verzichtet. Schönbett erklärte, dass der betreffende Bereich vor etwa 30 Jahren aufgefüllt wurde, die Fläche sich aber mittlerweile gesenkt habe, zudem sei der derzeitige Grünstreifen abschüssig und daher nicht zum Parken geeignet.

Schotter aus Bernau

Zur Realisierung des Vorhabens holte die Gemeinde drei Angebote ein. In Bezug auf die für die Gemeinde entstehenden Kosten lägen die Angebote für die Bauarbeiten, die alle von „guten Fachbetrieben“ stammten, „relativ dicht beieinander“, so Schönbett.