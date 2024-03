Nachdem seit Ende 2023 die Zugangszahlen von Geflüchteten rückläufig sind, hat der Landkreis entschieden, die Fessmann-Hallen zunächst nicht als Notunterkunft für Geflüchtete zu nutzen. Die Unterbringungssituation sei im Vergleich zum vergangenen Jahr entspannter, heißt es in einer Pressemitteilung. Dadurch seien die Voraussetzungen für ein vereinfachtes und beschleunigtes Vergabeverfahren nicht mehr gegeben. Doch bei einem regulären Verfahren könnte die Unterkunft wohl erst im April 2025 öffnen. Selbst für den erwarteten Anstieg der Zugangszahlen ab Sommer wäre dies zu spät. Der Kreis prüfe derzeit zahlreiche andere Optionen, die nicht nur zügiger umzusetzen seien, sondern auch eine bessere Unterbringungsqualität bieten würden. Die für den 19. März geplante Bürgerinformationsveranstaltung in der Stadthalle in Zell ist abgesagt.