Obdachlosigkeit in Lörrach Wichtiger neuer Wohnraum für Menschen

Ein Blick in eine Wohnung Foto: Marco Fraune

„Wichtig ist, dass wir die Menschen nicht ohne Betreuung lassen“, unterstrich OB Jörg Lutz beim Rundgang durch die Räume. Diese würden sich gut in die Nachbarschaft einfügen, ist er optimistisch. Die Vermeidung von Obdachlosigkeit sei zudem eine der wichtigsten Aufgaben der Stadt. „Menschen, die einmal in die Obdachlosigkeit geraten sind, haben es aus unterschiedlichen Gründen leider sehr schwer, wieder in ein ordentliches Mietverhältnis zu gelangen.“ Und hier wird mit dem Projekt angesetzt.

„Wohnbau ist für alle da“

250 bis 300 Menschen werden in dem Quartier in den 111 Haushalten leben, erklärte Reinhold Rösch, Kaufmännischer Leiter der Wohnbau Lörrach. Auch angesichts von in Sozialen Medien geführten Flüchtlings-Debatten unterstrich Lutz gleich mehrfach: „Die Wohnbau ist für alle da.“ Die Bandbreite reiche von Obdachlosen bis zu sehr gut Verdienenden.

Ein offener Treppenzugang führt zu den Wohnungen. Foto: Marco Fraune

Menschen müssten in Lörrach nicht ohne Dach über dem Kopf leben, erläuterte Heinz auf Nachfrage unserer Zeitung. „Aktuell können wir jede Person unterbringen.“ Es gebe aber durchaus Personen, die freiwillig draußen schlafen. Lutz: „Es muss in Lörrach aber niemand unter einer Brücke schlafen.“ So gibt es aktuell 83 Haushalte mit 185 Personen in der Obdachlosenunterbringung, weiß Schmalz, davon 144 Personen in Familienkonstellationen.