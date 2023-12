Oberes Wiesental/Kleines Wiesental: Schutz vor der Kettensäge

Auf der anderen Seite lockte das große Geld in Zeiten knapper Kassen. „Fröhnd kriegt 60 000 Euro – jedes Jahr“, rechnet Berger vor. Das Kleine Wiesental hat rund 100 000 Euro Erlös im Gemeindehaushalt eingeplant. Nur ganz leise war jetzt im Gemeinderat in Tegernau und auch bei Förster Berger die stille Frage zu vernehmen, ob die in Aussicht stehenden Fördergelder eventuell Teil jenes 60 Milliarden-Euro-Paketes sind, das jetzt auf Eis gelegt werden musste. Die Antwort steht noch aus.

Sterblichkeit hoch wie nie

Ein Zurück gibt es für den Forst ohnehin nicht mehr. Klar ist, dass der Wald zukunftsfähig aufgestellt sein muss. Eine jahrhundertealte Statistik, die Forstbezirksleiter Christian Suchomel kürzlich im Gemeinderat Kleines Wiesental zeigte, schockte das Gremium. Die Langzeitbetrachtung des Waldzustandes im Schwarzwald seit 1880 zeigt, dass die Sterblichkeit der Bäume noch nie auch nur annähernd so hoch gewesen ist wie aktuell. Lag die Mortalität der Bäume beim „Waldsterben“ in den 1980er Jahren noch bei zehn Prozent des Bestandes, so hat sich der Wert inzwischen auf 40 Prozent hochgeschraubt.

Ergo: Mit dem ökologischen Gefüge Wald muss umsichtiger und fast zärtlich umgegangen werden. Rolf Berger nimmt kein Blatt vor den Mund: Rabiate Einschläge, wie sie im Zusammenhang mit dem Bau des Funkmasts am Zeller Blauen erfolgt seien, dürften sich beim Bau der Windräder nicht wiederholen, sagt der Forst-Experte deutlich: „Das Mikroklima ist am Zeller Blauen geschädigt worden.“ Wo einst feuchte, moosige Stellen lagen, finde er jetzt staubtrockene Ecken.

Riesenchance

Für den ganzheitlich denkenden Förster ist die Ausweisung der Habitatbäume eine Riesenchance. Endlich habe er Gelegenheit, durch sein Revier zu streifen „wie bei einer Art Inventur“ und findet nebenbei stille Nischen, wo es sich lohnt, ein Biotop anzulegen. Berger schaut zu einem Baum-Veteranen, der schon ein paar Pilze und Spechtlöcher hat. Das ist eine echte Wohngemeinschaft. Er zückt das Hämmerchen und fixiert die rote Plakette und schützt damit diesen sowie die Nachbarbäume vor dem Umhauen. Noch ein Eintrag in die App - und weiter geht’s.