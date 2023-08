Oberes Wiesental Zahlreiche Arbeiten an B 317

Sicherung vor Felsbrocken

Straßenbauer erneuern zwei Entwässerungsrinnen und sichern die Bundesstraße an zwei Abschnitten vor herabstürzenden Felsbrocken. Die Fahrbahn muss für die anstehenden Arbeiten weiterhin mehrmals an verschiedenen Stellen auf eine Fahrspur je Fahrtrichtung eingeengt werden. Der Verkehr wird teilweise per Ampel geregelt. Sollten größerer Bewuchs oder Felsbrocken gelöst werden müssen, wird die B 317 mit einer Ampelanlage kurzzeitig für einige Minuten gesperrt. Die letzten Bauarbeiten sollen im Sommer 2025 abgeschlossen sein.

Entwässerungsrinne

Seit Ende Mai laufen die Arbeiten an der rund 1,4 Kilometer langen Entwässerungsrinne. Nach aufwendigen Absicherungsmaßnahmen konnten die erste, 600 Meter lange Rinne eingebaut werden. In den nächsten Tagen werden die ersten beiden Schächte in die Baugruben gesetzt und die Entwässerungsdurchlässe unter der B 317 saniert. Diese Arbeiten werden voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 abgeschlossen sein.