Seiner Zeit voraus

Denn in die Begeisterung über die erste Sinfonie der Musikgeschichte, in der ein Chor zum Einsatz kam, mischte sich bei manchen Kritikern die Frage, ob der letzte Satz der Sinfonie mit der Vertonung von Friedrich Schillers Gedicht "An die Freude" nicht doch etwas zu unkonventionell geraten sei. "Beethoven ist als Avantgardist wahrgenommen worden", sagte der Dirigent Martin Haselböck der Deutschen Presse-Agentur. "Das war das Modernste vom Modernen", sagte er über das Werk des Komponisten, der 1770 in Bonn geboren wurde und 1827 in seiner Wahlheimat Wien starb.

Haselböck und sein Orchester Wiener Akademie sind dafür bekannt, klassische Musik auf historischen Instrumenten an Originalschauplätzen zu spielen. Doch das Theater in dem die Neunte zum ersten Mal erklang, existiert nicht mehr. So werden Haselböck und sein Ensemble das Werk zu seinem 200. Jubiläum am 7. und 8. Mai in der Historischen Stadthalle Wuppertal aufführen. Der WDR überträgt das erste Konzert.