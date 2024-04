Ökumenisch-internationales Treffen: Glaube verbindet über Grenzen hinweg

Pfarrer Christian Rave, der sich sehr für die Finanzierung des Projekts eingesetzt hat, mahnte, die evangelische Kirche dürfe ihren Fokus nicht ausschließlich auf die Jugendarbeit legen, nach dem Motto „Wenn wir die Jugend gewinnen, geht es weiter mit der Kirche“. Würden die Älteren vergessen, hätte das Auswirkungen auf die ganze Familie, warne er.

Ausflug und Gottedienst

Vor Melanie Mühlhäusers Vortrag wurden zwei Lieder gesungen und es gab es einen geistigen Impuls von Pfarrer Rave. Er spendete den Gläubigen auch seinen Segen: „Segne die Gemeinschaft dieser Tage und bring uns am Ende heim zu Dir“, so der Pfarrer. Am Freitagnachmittag besuchten die circa 35 Männer und Frauen das Schloss Bürgeln, den heutigen Samstag verbringen die Gäste in ihren Gastfamilien, ehe das freundschaftliche Treffen am Abend mit einem Gottesdienst in Gresgen seinen Abschluss finden soll.

Ernst Herold wünscht sich, dass auch Jugendliche am Austausch teilnehmen. Aufgrund unterschiedlicher Ferienzeiten in den verschiedenen (Bundes-)ländern sei das aber nicht einfach. Dennoch gab er der Hoffnung Ausdruck, dass zum Treffen im nächsten Jahr wieder mehr junge Leute kommen.