Offizieller Festakt: Wittlingen feiert 1150 Jahre

Grußwörter sprachen ferner Ortsvorsteher Vöhringer und Bürgermeister Rebmann. Vöhringer erwähnte hierbei den ersten Kontakt zum badischen Wittlingen, als in den 1960er-Jahren eine Lieferung von Schulmöbeln an das falsche, das badische Wittlingen gegangen war. Hier wurde man im Zusammenhang mit der Korrektur aufeinander aufmerksam. Als Gastgeschenke gab es eine „Schäferschippe“ zum Auflehnen, Einkaufstaschen und Autoaufkleber mit den Wappen beider Wittlingen.

Bürgermeister Michael Herr begrüßte die Gäste aus beiden Wittlingen. Der Bogen der eingeladenen (badischen) Wittlinger reichte über die Ehrengäste, von den Vereinsvorsitzenden bis zum Austräger des amtlichen Mitteilungsblatts.

Beste Unterhaltung

Die musikalische Umrahmung der Veranstaltung erfolgte vom symphonischen Blasmusik-Orchester „Musik@Coeur“ der evangelischen Kirchengemeinde unter Leitung von Ulrich Winzer. Der Ortschronist Wilhelm von Hachberg-Sausenberg alias Schauspieler Wiegand Neumann berichtete in seinem mittelalterlichen Gewand von seiner Familiengeschichte. Das „Freistil“-Impro-Theater unterhielt mit mehreren Szenen die Gäste, die auch mit einer Jury zum größten Vergnügen mit ins Programm einbezogen wurden.

Der Zeitplan des Abends wurde in der Fülle der Programmpunkte weit nach hinten verschoben. Gemeinderat Gerhard Welzel und Bürgermeister Herr schenkten den vergnügten Gästen in historischen Kostümen geistige Getränke als „Verdauerli“ nach dem reichhaltigen warmen Buffet aus. Es durfte unter musikalischer Unterhaltung des DJ Jean Paul noch bis tief in die Nacht getanzt werden.