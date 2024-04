Oldtimer-Drive-in Kandern: Ein American LaFrance ist der Star des Tages

Ein Aufkleber auf einem älteren Ford-Modell sagte viel über die Motivation aus, sich ein ganz altes Auto oder einen immer noch täglich brauchbaren Youngtimer zu kaufen: „Ich fahre kein altes Auto, weil ich muss, sondern weil ich will“, stand da. Fragte man in die Runde der Fahrzeugfans, hörte man immer gleiche Antworten. „Vor 30 Jahren hatten Autos noch was und sahen unterschiedlich aus – jetzt ist es mehr oder weniger ein Designbrei.“ „Man kann die älteren Autos noch selbst reparieren, für VWs und Audis zum Beispiel ist die Ersatzteillage ganz gut“, fand Jonas Biersack aus Marzell, der mit einem schönen Audi Coupé aus den 1980er-Jahren vorfuhr. Die Argumentationsliste der anwesenden jüngeren Fahrer für einen Youngtimerkauf liest sich so: „Nicht viel elektronischer Schnickschnack, der sowieso kaputtgeht.“ „Tacho, Drehzahlmesser, Tankanzeige, Temperaturanzeige, Warnleuchte – mehr braucht man nicht im Dashboard.“ „Bei alten Autos ist viel mehr Fahrspaß.“ „Mein Opa hatte so ein Auto, das will ich jetzt auch.“