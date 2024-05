Nun gibt es die erste Star-Besetzung: Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh (61) soll eine wichtige Rolle bekleiden, wie die US-Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" berichteten. Einzelheiten über die Figur sind aber noch unter Verschluss.

Erste Asiatin als beste Hauptdartellerin gekührt

Yeoh schrieb im vorigen Jahr Oscar-Geschichte, als die in Malaysia geborene Schauspielerin als erste Asiatin überhaupt zur besten Hauptdarstellerin gekürt wurde. Die Trophäe verdiente sie sich mit ihrem Auftritt als kämpferische Waschsalonbesitzerin in der Action-Komödie "Everything Everywhere All at Once". In den 80er-Jahren hatte sie Actionfilme in Hongkong gedreht, später machte sie als Bond-Girl ("Der Morgen stirbt nie") und als Schwertkämpferin in "Tiger & Dragon" Furore.