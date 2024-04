Ich wünsch Dir den Himmel

Mit dem „Hochfest der Auferstehung des Herrn“ am Sonntag in der Grenzacher Michaels-Kirche und der Eucharistiefeier in Wyhlen am Ostermontag folgten die weiteren traditionellen Termine in der Doppelgemeinde. Den Abschluss bildete der Grenzacher Familiengottesdienst am späten Montagmorgen. Unter dem Titel „Ich wünsch Dir den Himmel“ behandelten die Verantwortlichen die Ostergeschichte in kindgerechter Sprache anhand von Beispielen aus der Lebenswirklichkeit der Familien. „Die Natur bietet uns viele Beispiele für eine scheinbare Leblosigkeit: Staunend erleben wir, wie aus einer Zwiebel eine Blüte, aus einem trockenen Korn Frucht entsteht, aus einer Raupe wird ein schöner Schmetterling“, fasste Elisabeth Kuta zusammen.