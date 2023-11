Pfaffenberg: Erstes Konzert nach langer Pause

Neue Motivation geweckt

„Jakob Frumann ist ein Glücksfall für den Chor“ ist der Vorsitzende Christoph Philipp begeistert. „Hätten wir ein weiteres Jahr nicht professionell proben und auftreten können, so hätte das wohl das Ende des Chorgesangs im kleinen Dorf bedeutet“, mutmaßt Philipp. In der Tat wurden in der Corona-Zeit auch im Wiesental einige Chöre wegen Mitgliederschwund und Nachwuchsmangel aufgelöst. Bei den Pfaffenberger Sängern ist jedoch die Begeisterung für das gemeinsame Musizieren durch die Arbeit mit dem neuen Dirigenten wieder neu erwacht und man sehe die Zukunft des Vereins sehr positiv.

Erfahrener Dirigent

Frumann ist schon 23 Jahre als Dirigent im Markgräflerland aktiv und hat viele Projekte mit verschiedenen Chören erfolgreich geleitet. „Er passt sowohl musikalisch wie auch kollegial sehr gut zu uns“, meint denn auch der Vize-Vorsitzende Mathias Räuber. Und Frumann selbst sieht im Pfaffenberger Männerchor großes Potenzial. Als Einstieg in den Advent hat er für das Jahreskonzert mit seinen motivierten Sängern ein Programm mit klassischen Männerchor-Werken und weltbekannten Hits neu einstudiert.