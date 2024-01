Pharmaindustrie: Hagen Pfundner wird Vorsitzender der Roche Deutschland Holding

Gleichzeitig tritt Pfundner zum 1. Mai als Vorstand der Roche Pharma mit Sitz in Grenzach zurück. In Kürze stehe die Ernennung eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin für das Pharma-Geschäft in Deutschland an, wie Roch weiter mitteilt.

Pfundner ist seit dem Jahr 2006 Vorstand von Roche Pharma. Sein Wunsch, Patienten durch neue Therapien und gezielte Behandlungen ein besseres Leben zu ermöglichen, ist, wie es in der Mitteilung heißt, auch ein persönlicher: Bewegt von der Brustkrebserkrankung seiner Mutter, studierte er Pharmazie und entschied sich im Jahr 1992 für Roche - mit Stationen in der Schweiz, Schweden, Kanada und schließlich Deutschland. Pfundner ist Vorstandsmitglied des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Präsidiumsmitglied des Verbandes Forschender Arzneimittelhersteller (vfa) und Honorarprofessor der Universität Freiburg im Breisgau. Pfundner ist es zudem ein großes persönliches Anliegen, der schleichenden Deindustrialisierung in Deutschland entgegenzuwirken und eine Willkommenskultur für Innovationen und Investitionen in der industriellen Gesundheitswirtschaft zu schaffen.